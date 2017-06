Morre o advogado Roberto Lessa Catão; OAB do Acre lamenta

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 12:06:31

O advogado Roberto Lessa Catão morreu nesta sexta-feira, 02, pela manhã no hospital Santa Juliana em Rio Branco, vítima de um câncer, aos 69 anos.

O corpo de Roberto Lessa será velado nesta sexta-feira, 02, na Capela São João Batista, na avenida Antônio da Rocha Viana, e será sepultado neste sábado, 03, às 9h, no cemitério Morada da Paz.

O presidente da OAB no Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, lamentou o falecimento do colega. “Profissional tradicional, respeitado na cidade de Cruzeiro do Sul, Roberto Catão é desses advogados que não poderia partir agora! Voluntarioso, aguerrido fui testemunha de muitas de suas contundentes manifestações de repúdio e irresignação com a vida pública de nosso País. Deixa, dentre os filhos, duas advogadas, Isabelle e Rochelle Catão, que herdaram sua hombridade, coragem e retidão. Que descanse em paz!”.