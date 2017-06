Justiça do Trabalho condena JBS por demissão em massa em RO

02/06/2017 08:52:55

A Justiça do Trabalho do Acre e Rondônia condenou a empresa JBS a pagar R$38,6 milhões pelo fechamento do frigorífico na cidade de Rolim de Moura, a 520 quilômetros ao Norte de Porto Velho. Devido ao fechamento foram demitidos cerca de 360 trabalhadores sem prévia negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores. A demissão em massa ocorreu em 15 de julho de 2015, e, já no dia seguinte, o Ministério Público do Trabalho protocolou a ação.

Na época, a empresa havia fechado há pouco tempo frigorífico em outro município rondoniense, Ariquemes, conforme noticiado então, e onde teria dispensado cerca de 267 empregados.

Os trabalhadores da empresa também estão ameaçados. São cerca de 400 pessoas, segundo informações não oficiais.