Inscrições para o Festival da Canção são prorrogadas no Acre

Da redação ac24horas - 02/06/2017 07:38:26

Os interessados em participar do Festival Estudantil da Canção, o FEC 2017, terão mais tempo para realizar as inscrições. O término do período das adesões, que seria nesta sexta-feira, 2 de junho, foi prorrogado para o dia 9 e a primeira seletiva vai acontecer em 23 de junho no Instituto de Educação Lourenço Filho – IELF. A secretária da Juventude de Rio Branco, Temyllis Silva, explica que o objetivo é “oportunizar a um maior número de estudantes a possibilidade de fazer parte desta edição do FEC”.

Os interessados deverão fazer as inscrições nas escolas: Sebastião Pedrosa, José Ribamar Batista, Santiago Dantas, Armando Nogueira, Colégio Estadual Barão do Rio Branco – CERB e Instituto de Educação Lourenço Filho. Podem se inscrever os alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares das áreas urbana e rural, incluindo alunos do Programa Especial de Ensino Médio – PEEM, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos de cursos técnico médio do Instituto Federal do Acre – IFAC.

Os candidatos precisam ter idade mínima de 13 e máxima de 29 anos completos na data da etapa final do Festival e poderão concorrer com músicas autorais ou interpretações individuais ou com banda. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material a ser entregue pode ser levado em um Pen Drive ou no celular, que será repassado às equipes da secretaria da Juventude.

A expectativa, segundo Temyllis Silva, é de que se ultrapasse as 300 inscrições.

Todas as seis seletivas serão realizadas nas sextas-feiras, de 23 de junho a 28 de julho, em diferentes regionais de Rio Branco. A primeira acontecerá no dia 23 de junho a partir das 17 horas, no Instituto de Educação Lourenço Filho, entre os candidatos das regionais do Tancredo Neves, Bosque e São Francisco e a grande final será dia 11 de agosto na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova.

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o primeiro, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A melhor música autoral também será premiada com R$ 1 mil e o vídeo mais curtido na internet ganhará R$ 500. A escola mais atuante será premiada com um equipamento de som.