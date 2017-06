AM: ex-ministro de Dilma lidera corrida para mandato tampão

Da redação ac24horas - 02/06/2017 09:53:39

O ex-ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff, Eduardo Braga, lidera a corrida pelo mandato tampão no Amazonas, segundo a Action Pesquisa de Mercado, com 36,8% das intenções no menor dos cenários. A eleição será no dia 6 de agosto, para primeiro turno e 27 de agosto, caso haja segundo turno. Há vários candidatos.

No primeiro cenário, Braga aparece com 36,8% dos votos válidos, contra o ex-governador Amazonino Mendes (PDT), que obteve 16,8% das intenções de voto. O ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), alcançou 16,6% das intenções de voto. Ainda no cenário 1, o governador em exercício David Almeida (Pros) obteve 8,1%, seguido da ex-superintendente da Suframa Rebecca Garcia (PP), com 5,5%. Já o deputado estadual José Ricardo (PT) teve 5,0% das intenções de votos, e logo atrás o deputado federal Silas Câmara (PRB) 4,0%. O vereador Marcelo Serafim (PSB) teve 2,6% das intenções seguido do deputado estadual Luiz Castro (REDE) com 2,2%. Ocupando a penúltima colocação aparece Professor Queiroz (PSOL) com 1,4%, e por último o atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Wilker Barreto (PHS), com 0,9%. O percentual de votos nulos e brancos foi de 9,1%, e o de entrevistados que não souberam responder foi de 3,1%.