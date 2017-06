Em Tarauacá, moradores plantam bananeira em avenida esburacada em protesto contra a prefeitura

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 09:46:25

Moradores do bairro Copacabana, em Tarauacá, encontraram uma forma humorada de protestar contra a buraqueira na avenida Avelino Leal, importante via do bairro que dá acesso ao Hospital geral Dr. Sansão Gomes, a uma escola e à BR 364: Plantaram uma bananeira dentro de um buraco no meio da avenida.

A avenida foi pavimentada pelo governo do Estado anos atrás e à semelhança de vários acessos construídos pelo Programa Ruas do Povo não resistiu ao período chuvoso. A curiosidade é que moradores reclamam que ela nunca foi inaugurada.

A prefeitura promete que com a chegada do verão vai realizar um serviço de recuperação no local.