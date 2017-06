Corpo de criança que morreu em acidente no ônibus da Eucatur é levado para Ouro Preto do Oeste

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 13:33:31

O corpo do pequeno Lyon Gabriel da Silva, de 05 anos, vítima fatal do acidente com o ônibus da Eucatur, na BR-364, na madrugada desta sexta-feira, 02, próximo ao distrito de Extrema (RO), foi levado para Ouro Preto do Oeste, interior de Rondônia, informou o representante da empresa de ônibus no Acre, Célio Peixoto. A criança estava com a mãe, Renata Ferreira da Silva.

O ônibus saiu ontem à noite de Porto Velho com destino a Rio Branco e tombou depois que o motorista tentou desviar o veículo de um animal na pista.

61 pessoas estavam no ônibus. Pelos menos 15 passageiros tiveram algum tipo de ferimento e foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco. Outras pessoas foram trazidas em outro ônibus e receberam assistência na rodoviária internacional da capital do Acre.

A Polícia Rodoviária Federal permanece no local realizando perícia.