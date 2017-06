Caixa Econômica vai reestabelecer atendimento no município de Porto Walter, garante Jéssica Sales

Da redação ac24horas - 02/06/2017 09:14:11

A peregrinação da população de Porto Walter em busca de atendimento bancário está próxima do fim. O correspondente da Caixa Econômica será reativado no município, após a intervenção da deputada federal Jéssica Sales (PMDB), que procurou os representantes da instituição bancária e acertou os detalhes para o reestabelecimento do atendimento do banco estatal em um dos municípios mais isolados do Acre.

A reunião que definiu o retorno das operações da Caixa Econômica aconteceu no dia 1o de junho, na Gerência de Relações Institucionais do banco, em Brasília. Jéssica Sales relatou as dificuldades que a população carente do município estaria enfrentando, principalmente para receber o pagamento do Bolsa Família, benefício que atende a uma parcela significativa dos moradores das comunidades de Porto Walter.

“Não é justo que a população tenha que se deslocar a outro município, pagando passagem e alimentação para conseguir sacar o benefício. Solicitei providencias à instituição, afim de garantir os direitos aos cidadãos que merecem uma melhor atenção por parte do poder público que deve assegurar o mínimo de acesso aos serviços oferecidos pelas instituições do nosso país”, destaca Jéssica Sales.

Segundo a parlamentar, a gerente de atendimento da Caixa, Denise Paranhos, assegurou o atendimento através do Correspondente Comercial – Caixa Aqui – que será restabelecido até o próximo dia 10 de junho. Pelo menos um terminal estará em funcionamento, afirmou a gerente. Outro compromisso da CEF é a implantação de uma Casa Lotérica no município, ainda neste mês de junho de 2017.

O edital para implantação da lotérica será publicado e os interessados deverão no Diário Oficial da União e nos jornais de maior circulação do Estado do Acre. Conforme informação de Denise Paranhos, no período de 2015 a 2016, foram publicados quatro editais de chamamento para licitação de Casa Lotérica em Porto Walter, porém, não houve manifestação de interesse e resposta à publicação.

“Precisamos nos mobilizar e fazer despertar em nossos empresários o interesse em fazer esta parceria com a Caixa Econômica Com a implantação da Casa Lotérica, além de ser mais uma opção para o saque dos benefícios dos programas sociais, a unidade irá ofertar, os serviços em outras operações bancárias como, transferências, pagamentos de água, luz, telefone e boletos”, destaca Jéssica Sales.

A deputada afirma que está confiante que o problema será solucionado em breve, “afinal, a Caixa Econômica Federal é um banco social, e deve cumprir o seu papel de oferecer os melhores e permanentes serviços à população”, enfatiza a parlamentar após a reuniu com a gerente executiva Julieta Martins, assessora de relacionamento Institucional, Ana Paula Saraiva e a Gerente Nacional de Atendimento, Denise Paranhos e a Coordenadora da Associação dos Municípios do Acre em Brasília, Regina Maia.