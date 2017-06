Caixa abre nova seleção de estagiário: 1 vaga para Porto Acre

Da redação ac24horas - 02/06/2017 08:56:31

A Caixa Econômica Federal abriu novo processo seletivo para selecionar estudantes de ensino médio, técnico e superior em Direito, que queiram estagiar no banco. No Acre, há uma vaga destina para a cidade de Porto Acre. 36 outras cidades em diferentes Estados estão também contempladas. A bolsa-estágio é de R$1.000,00 mais R$130,00 de auxílio-transporte.

As inscrições vão até o dia 31 de julho para os estagiários de ensino médio e técnico e até o dia 14 de setembro para os estudantes do curso de Direito. As inscrições na seleção devem ser realizadas gratuitamente pelo site do CIEE – www.ciee.org.br.

Recentemente, a Caixa já havia realizado uma seleção de estágio, no entanto, alguns locais estão sem candidatos para ingresso. Assim, o novo certame é para preenchimento destas vagas, para regiões que não possuem candidatos aprovados na lista de classificação de processos anteriores.