BR-364 é liberada em Manuel Urbano depois da presença de representante da coordenação do Dnit no local

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 19:44:30

A BR-364 no trecho da rotatória do município de Manuel Urbano foi liberada na tarde desta sexta-feira, 02, depois de ter ficado horas interditada por taxistas, mototaxistas e populares.

O grupo protestou contra as condições da rodovia e exigiu a presença de um representante do Dnit, que esteve no local e prometeu um serviço de recuperação do acesso

Outra manifestação, dessa vez em Tarauacá, está marcada para acontecer neste sábado, 03, também contra as condições da rodovia. O movimento encabeçado por populares promete fechar a estrada e só abri-la depois que o Dnit colocar as máquinas no trecho.