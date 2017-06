BR-364 é fechada em protesto em Manuel Urbano e manifestantes pedem a presença do Dnit no local

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 11:02:57

A BR-364 foi fechada na manhã desta sexta-feira, 02, na rotatória do município de Manuel Urbano por um grupo formado por taxistas, mototaxistas e populares.

Eles protestam contra as péssimas condições da rodovia e exigem a presença de um representante do Dnit. Há uma imensa fila de caminhões no trecho. A polícia também está no local do protesto.

Na manifestação, os taxistas usaram seus veículos para fechar a rodovia. “Estamos aqui de forma pacífica fazendo uma reivindicação justa e queremos soluções concretas do Dnit”, disse presidente do Sindicato dos Taxistas de Manuel Urbano.