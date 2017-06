Avião Monomotor que decolou com destino ao município de Pauini cai em Boca do Acre, no Amazonas

Um avião monomotor que pertence à empresa Radial Aero Táxi, caiu na tarde desta sexta-feira (02), por volta das 16:30min, após decolar de Boca do Acre/AM, com destino ao município de Pauini, interior do Estado do Amazonas.

A aeronave apresentou falhas técnicas, após a decolagem e caiu dentro de fazenda bem próximo a área urbana de Boca do Acre. Todos foram encaminhados ao Hospital Regional Maria Geny de Lima e passaram por exames no tórax (Raio X). Para a sorte dos passageiros não houve nenhuma gravidade, apenas escoriações leves no nariz do piloto conhecido por Jaime Guilherme. Estavam no avião também, o servidor público João Luiz Venâncio e o comerciante, Raimundo Nonato Nogueira (Binho ). Vale ressaltar que todos foram medicados e liberados.

