Acreano é preso com peruanos por tráfico de drogas em Sergipe

Da redação ac24horas 02/06/2017 10:05:12

A polícia de Aracaju anunciou nesta sexta-feira, 2, a prisão de dois peruanos e um acreano durante a operação Nuevo Sol, desencadeada pelas forças de segurança de Sergipe. Os três são acusados de tráfico internacional de drogas.

De acordo com a polícia, o carregamento de narcóticos era feito no Acre, via Correios, e distribuído a traficantes na capital sergipana, onde a droga era armazenada em uma casa no Bairro Farolândia.

Neste local, os peruanos distribuíam a droga, segundo a imprensa da região. A polícia informou ainda que o acreano responde a mais de cinco processos criminais no estado natal e tinha mandado de prisão em aberto. Os homens não foram identificados porque a investigação continua.