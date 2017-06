De olho no Juruá, Sebastião se reúne com representantes da Oi e trata sobre problemas de telefonia e Net

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/06/2017 10:00:14

O governador Sebastião Viana esteve reunido com diretores da Oi, em Brasília, nesta quarta-feira, para tratar sobre as constantes quedas nas conexões de internet e celular na região do Juruá.

Há relatos de que os constantes apagões são ocasionados pelo rompimento dos cabos de fibra ótica. Em alguns casos há ações de vândalos.

Na reunião, os representantes da empresa de telefonia prometeram melhoria nos serviços e o governador informou que o Estado vai agir por meio da polícia no combate aos vândalos que cortam os cabos.

“Audiência com OI sobre apagões de celular e internet no Juruá. Em 45% dos casos tem havido vandalismo com corte dos cabos entre Manoel Urbano e Feijó. Teremos mais cabos e ação policial firme, sem tolerância com esse absurdo”, disse Viana.