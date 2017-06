Polícia Civil apreende mula do trafico no município de Xapuri

Assessoria - 01/06/2017 10:42:15

Um trabalho de investigação da Polícia Civil no município de Xapuri realizado pelo delegado Alex Danny e sua equipe resultou na apreensão de uma menor de 16, em posse de cinco tabletes de maconha com peso aproximado de um quilo cada um, na noite de terça-feira, dia 30, por volta das 20:00 horas, na estrada da Borracha.

A apreensão do entorpecente e sa garota se deu em uma barreira montada pela polícia na estrada Borracha.

A equipe de agentes interceptaram um táxi que seguia rumo a Xapuri. Uma revista minuciosa foi realizada no veículo e os agentes encontraram a droga acondicionada dentro de um saco plástico. O táxi que seguia com destino a cidade de Xapuri.

Dando seguimento aos trabalhos, após a apreensão da menor os investigadores conseguiram prender em flagrante, Erivan Ferreira da Silva, que é o proprietário da droga.

O investigado usava a menor para o transporte de droga da cidade de Rio Branco à Xapuri. No local da entrega da droga, o acusado estava acompanhado de duas pessoas, sendo que os mesmos conseguiram fugir no momento da prisão.

De acordo com a autoridade policial, as investigações continuam no sentido de identificar e prender i restante do grupo.

“Estamos intensificando o trabalho de investigação no município no intuito de identificar pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. É uma ação forte da polícia civil no combate a criminalidade”, disse Alex Dani.