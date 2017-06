Número de mortes violentas no Acre sobe em maio: 29 casos

Da redação ac24horas - 01/06/2017 09:57:08

Um total de 29 mortes violentas foram registradas no Acre. Dentre o número estão as mortes causadas por arma de fogo, arma branca ou espancamentos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Médico Legal (IML), que acompanha as mortes por meio do Sistema de Consulta de Entrada de Cadáver. Do total de mortes, 23 foram registradas em Rio Branco.

Em abril, por exemplo, o Acre registou 23 mortes nessa condição. A diferença, portanto, é de seis casos para mais. Os balanços mensais são os seguintes: Janeiro: 44 mortes; fevereiro: 42; março: 39 casos; e abril: 23. Se antes o total era de 148 mortes violentas, agora o número subiu para 177 assassinatos.

De todos os casos, 20 foram com armas de fogo. Já os outros nove, consequência do uso de armas brancas, espancamento ou estrangulamento. Nomes ou detalhes não foram divulgados.

Em todo o ano de 2016, o Acre registrou cerca de 350 assassinatos, parte deles com requintes de crueldade. Mas é em Rio Branco que está o maior número de crimes contra a vida. A Secretaria de Segurança Pública do Acre nunca comentou o assunto.