Governo do Estado vai gastar R$ 2,7 milhões em malhadeiras, tarrafas e motores de barco

Da redação ac24horas - 01/06/2017 07:22:29

Um programa do governo do Estado admite gastar até R$ 2,7 milhões em equipamentos para a pesca artesanal no Estado. O dinheiro vai ser gasto principalmente em malhadeiras, tarrafas e motores de barco e está descrito em três licitações publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) nesta quarta-feira (30).

Como as licitações são na forma de ata de registro de preços (N° 010/2017, N° 011/2017 e N° 16/2017), o Estado não está obrigado a contratar o valor total cotado, mas admite contratar imediatamente R$ 1,37 milhões. O restante, cerca de R$ 1,4 milhões pode ou não ser contratado.

A justificativa do governo do Estado é a “aquisição de equipamentos e material de consumo, para fomentar a atividade pesqueira artesanal no Estado do Acre”.

Os equipamentos são “encastor” em aco inox; malhadeira (de 35MM; de 40MM; de 45MM e; de 60MM); motor de popa de 8,0 cv, a gasolina com rabeta e; tarrafa 30 pontos. A publicação não revela a forma de distribuição dos equipamentos, mas a compra foi por intermédio da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof).