Feira Ecoflores acontece até o próximo domingo no Horto Florestal

Da redação ac24horas - 01/06/2017 07:32:04

A Ecoflores, que acontece no Horto Florestal e que seria encerrada nesta quarta-feira, 31, prossegue até o próximo domingo, 4, proporcionando mais oportunidade de vendas para os expositores. A decisão foi tomada pelo prefeito Marcus Alexandre, que esteve no local e conversou com os 70 expositores da Feira. “Os feirantes foram prejudicados pela chuva e, além disso, o pagamento do funcionalismo público é feito agora. Então, é justo que o evento seja prorrogado. Aproveitamos para convidar as famílias para virem ao Horto prestigiar os expositores, comprar e fazer um belo passeio”, disse Marcus Alexandre ao convidar a população para visitar o local.

O evento reúne empreendimentos dos segmentos jardinagem, agricultura familiar, artesanato e movelaria, e os expositores gostaram da possibilidade de estenderem as vendas até a noite de domingo. A artesã Kelly Altina, que vende itens de decoração, acredita que a partir de agora as vendas irão melhorar. “Saiu o pagamento da Prefeitura, do Governo e virá o da União. Aí sim as pessoas virão comprar nossos produtos”. Rejane Teixeira, que vende plantas e flores, conta que fatura uma média de R$ 1.500 em cada feira, valor que ela espera repetir agora. “Nas feiras, a gente vende na hora e faz contatos que garantem vendas futuras. Estamos gratas ao prefeito pela decisão de estender a feira”.

De acordo com o coordenador estadual da Unisol, Carlos Omar da Silva, essa atitude “demonstra mais uma vez a intenção do prefeito Marcus Alexandre de fortalecer a economia solidária”.

A Ecoflores é uma iniciativa da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Acre (Unisol) com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), Governo Federal, SEBRAE e Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Meio Ambiente (SEMEIA), Assistência Social (SEMCAS), Agricultura e Floresta (SAFRA) e da Mulher (SEMAM), Coordenadoria Municipal do Trabalho e Economia Solidária (COMTES) e Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Além dos itens para venda, a Ecoflores oportuniza aos visitantes oficinas de Reciclagem e Redes Sociais.

A programação inclui também roda de conversa sobre violência doméstica e familiar, atividade coordenada pelas equipes da SEMAM e SepMulheres. As atrações culturais estão sob a responsabilidade da FGB. O show do músico Fernando Oliveira marca o encerramento do evento no domingo.