Comercialização de frutas e legumes cai 11,83% em Rio Branco

Da redação ac24horas - 01/06/2017 09:40:40

A comercialização de produtos hortigranjeiros na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) é 11,83% menor em maior deste ano quando comparado com igual período de 2016. O movimento na Ceasa mostra a tendência para todo o comércio, refletindo, segundo análise local, a crise que se instalou no País. Nesse contexto, o faturamento nesse segmento, que em 2017 já chega a R$47.423.909,80 acaba sendo 10,59% menor que no ano passado.

Os números constam do Boletim Hortigranjeiro de abril, uma publicação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).