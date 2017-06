BR-364 será fechada em protesto neste sábado em Tarauacá

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/06/2017 13:15:42

Revoltados com o descaso com a BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, um grupo formado por taxistas, caminhoneiros, fretistas e integrantes de associações vão fechar a rodovia neste sábado, 03, no KM-06 entre Tarauacá e Feijó.

Em entrevista ao Portal Tarauacá, o coordenador do protesto, Wildson André, afirmou que a rodovia só será liberada depois que o Departamento​ de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberar as máquinas para a recuperação da estrada. Ele reclama principalmente do trecho de pouco mais de 40 km entre Tarauacá e Feijó que está quase intrafegável.

“Não aguentamos mais a situação atual. Vamos fechar a rodovia em protesto e só vamos liberar quando o DNIT enviar as máquinas e começar o serviço de recuperação. Por enquanto o órgão só nos enrolou. Estamos gastando cerca de 4 horas de Tarauacá a Feijó em um trecho de apenas 45 quilômetros. Um absurdo. Quero avisar que o fechamento será no Km 6 próximo ao Bairro do Corcovado e só vamos permitir a passagem de veículos como ambulância, corro dos bombeiros e das polícias”, afirma Wildson.

As últimas imagens da BR-364 veiculadas em ac24horas mostram caminhões atolados, buracos e vários pontos com desmoronamento nas laterais da estrada, que nos últimos 17 anos consumiu dois bilhões dos cofres públicos e continua quase que intrafegável.