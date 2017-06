Bomba é detonada dentro da escola Glória Perez, em Rio Branco

João Renato Jácome - 01/06/2017 09:52:57

Os alunos e profissionais que trabalham na Escola Glória Perez, no bairro Placas, passaram momentos de medo na tarde desta quarta-feira, dia 31, quando uma bomba caseira teria sido detonada dentro da instituição de ensino. A polícia foi acionada e os responsáveis ainda não foram identificados.

Procurada, a Secretaria de Educação e Esporte (SEE) informou eu está acompanhando o caso desde o ocorrido, e que ainda não há informações mais detalhadas. Uma servidora do órgão foi destacada para conversar com os representantes da escola pública que funciona em regime integral.

Ana Souza, estudante da escola, conta que na hora da explosão hoje correria nas salas e nos corredores da unidade escolar. Ela diz que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Uma das reclamações é sobre a refeição que nem sempre é servida em quantidade necessária, deixando alguns estudantes sem alimentação.

“Essa é uma das coisas que mais reclamamos. Tem dias que falta comida, e agente fica sem comer mesmo. Eu acredito que quem fez isso, fez porque está de saco cheio com a falta de comida. Aqui a gente só tem aula, aulas, e aula, mais nada. Isso não é ensino integral. Será que é precisa lançar uma bomba na escola para ele nos ouvirem?”, questiona a estudante de 17 anos.

Uma nova ameaça de bomba teria sido alardeada nos corredores do Glória Perez na manhã desta quinta-feira, dia 1º de junho. Sobre isso, a SEE não quis se manifestar. A informação é apenas de que a situação está sendo apurada e que, tão logo seja possível, haverá um pronunciamento oficial da secretaria.