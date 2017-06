Após denúncia do ac24horas, prefeitura de Mâncio Lima refaz contrato para aquisição de lixeiras

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 01/06/2017 14:41:58 Corresponde no Vale do Juruá

A prefeitura de Mâncio Lima (a 43 km de Cruzeiro do Sul) mandou publicar no Diário Oficial do Estado (DOE), na última terça-feira, 23, uma retificação no contrato de compra de lixeiras em madeira para o município. A iniciativa aconteceu alguns dias após denúncia feita pelo ac24horas, com base em publicação anterior no DOE, de 12 de maio, na qual constava a contratação da empresa Andisson S. de Lima para fornecimento de 1.100 lixeiras, ao preço total de R$ 412.700.

Com a retificação, o valor do contrato caiu para R$ 79,8 mil – uma diferença de R$ 332.900 em relação ao pregão anterior. A quantidade de recipientes de lixo também diminuiu: de 1,1 mil para 230 unidades.

Consultado no dia 15 deste mês sobre a primeira versão do contrato, o pregoeiro da prefeitura de Mâncio Lima, Alzenir Silva, afirmou que os cálculos para a compra das 1.100 lixeiras haviam sido feitos pela Secretaria de Obras do município, apesar de estudo feito pelo órgão haver concluído que a cidade necessitava de cerca de 200 – quantidade suficiente para atender a uma população de pouco mais de 17 mil habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Moradores de Mâncio Lima, que na época também falaram à reportagem do site, criticaram os gastos de quase meio milhão de reais com a compra de recipientes para lixo.