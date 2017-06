Varredura no presídio de Rio Branco apreende 750 armas

Da redação ac24horas - 31/05/2017 22:54:06

A primeira etapa da Operação Varredura resultou na apreensão de cerca de 750 itens irregulares no Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde. Entre os objetos, segundo O Globo, estavam 227 armas brancas, 119 entorpecentes, 27 celulares, 51 chips, 70 carregadores, 38 pen drives, 31 aparelhos de TV, nove cachimbos para consumo de droga, oito cordas, 165 anotações suspeitas, além de outros materiais ilícitos.

A operação foi realizada com cerca de 350 militares do exército e será finalizada nesta quarta-feira, 1, segundo informou o Ministério da Defesa. Participaram também agentes de segurança pública do estado, que fizeram vistorias na Unidade de Regime Fechado de Rio Branco e revistaram os 6.455 detentos do Acre.