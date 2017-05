“Só tem dinheiro recuperar a BR entre Tarauacá e Rio Branco”, informa deputado Luiz Gonzaga

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 31/05/2017 08:52:04

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) informou na manhã desta quarta-feira (31) que, “só tem dinheiro recuperar a BR entre Tarauacá e Rio Branco”. Gonzaga está em Brasília verificando porque até o momento, os trabalhos de recuperação da BR-364 não foram iniciados, já que no final do ano passado as obras foram anunciadas.

“As primeiras informações que recebi do Governo Federal, é que os recursos disponíveis não serão suficientes para recuperar a rodovia de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Há dinheiro apenas para o trecho entre os municípios de Rio Branco e Tarauacá, ou seja, o trecho mais prejudicado da estrada pode não ser recuperado”, diz Gonzaga.

Ele informa ainda que conversou com os dos deputados federais Major Rocha (PSDB), César Messias (PSB), Raimundo Angelim (PT), Alan Rick (DEM) e os senadores Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) para intercederem junto ao Ministério dos Transportes para conseguir mais recursos para a BR-364.

“Nossos representantes em nível federal não podem ficar de braços cruzados, se não há recursos para o pior trecho da BR entre cruzeiro e Tarauacá. Se não tem recurso para recuperar o trecho mais grave, a estrada vai fechar. Não adiante fazer o serviço pela metade e deixar a população do Vale do Juruá isolada”, enfatiza Gonzaga.

O parlamentar ressalta que vai participar de uma audiência agendada para a tarde de hoje na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que o órgão apresente os esclarecimentos sobre o cronograma de recuperação da BR-364.