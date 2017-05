Sibá Machado também recebeu dinheiro da JBS em 2014: R$ 25 mil

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 31/05/2017 11:18:22

O deputado federal afastado Sibá Machado (PT) que ocupou a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal também recebeu doação de campanha do frigorífico JSB, empresa envolvida no escândalo de propinas que distribuiu malas de dinheiro para diversos políticos num suposto esquema de propina que resultou em pedidos de investigação do presidente Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB).

Segundo relação de nomes apresentadas Joesley e Wesley Batista, pelos delatores da JBS, em 2014, o então candidato a deputado federal, Sibá Machado (PT) recebeu R$ 25 mil de doação. Os delatores da JBS não especificaram o que é propina, caixa dois ou doação legal. Na lista, publicada pelo Congresso em Foco, há também contribuições para partidos, que distribuíram os recursos entre seus candidatos.