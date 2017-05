Prefeituras do Acre podem receber mais de R$11,6 milhões com fim do veto do ISS

Da redação ac24horas - 31/05/2017 09:07:28

As prefeituras do Acre vão ganhar R$ 11.601.916,00 segundo estimativas da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com a derrubada do veto 52, que trata da reforma do Imposto Sobre Serviços (ISS). A partir de agora, a cobrança do ISS será feita no município do domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde e não mais no município do estabelecimento que presta esses serviços. O veto foi derrubado na noite desta terça-feira, 30, pelo Congresso Nacional.

Para todos os Estados, a redistribuição será de mais de R$ 6 bilhões. O veto da então presidente Dilma Rousseff foi rejeitado com 49 votos a 1 no Senado e 371 votos a 6 na Câmara.