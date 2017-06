Policia Rodoviária Federal apreende quarenta e cinco quilos de cocaína na BR-317, próximo a Assis Brasil

Da redação ac24horas - 31/05/2017 22:45:58

Em operação realizada nesta quarta-feira, 31 de maio, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia apreenderam 45 quilos de cocaína no quilômetro 59 da BR 317, sentido Assis Brasil e prendeu em flagrante delito um dos suspeitos de transportar a droga.

Os suspeitos já estavam sendo acompanhados há algumas semanas pela Polícia Federal, por meio de vigilâncias e outros recursos investigativos. Ao serem abordados pela equipe, houve tentativa de fuga com a captura de um dos investigados e apreensão de cloridrato de cocaína na forma pura.

Ainda existem foragidos procurados. Ao todo, foram mobilizados mais de cinco equipes policiais no acompanhamento e perseguição do bando e na captura do suspeito e do entorpecente.