“Políticos evangélicos do Acre são de um só mandato porque não investem no Reino de Deus”, diz pastor

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/05/2017 10:26:05

O pastor Maycon Gomes, da Assembléia de Deus no Acre, renomado líder espiritual, também realizador do Aviva Rio Branco, fez um verdadeiro desabafo em seu Facebook contra os políticos evangélicos.

Segundo o pastor, “os políticos evangélicos do Acre são políticos de um só mandato porque não investem no Reino de Deus nem investem na obra. Pensam mais neles do que na obra. O ímpio investe mais na obra e no Reino do que eles. Ou seja são burros achando que estão certos”, completou.

Maycon Gomes se refere à às dificuldades encontradas para receber apoio principalmente de deputados evangélicos na promoção de eventos gospel na cidade. Ele não cita nomes na sua postagem.