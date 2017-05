Mâncio Lima comemora os seus 40 anos com cinco dias de festividades

Nelson Liano Jr. - 31/05/2017 10:16:55

A proposta do prefeito Isaac Lima (PT) é transformar Mâncio Lima num importante polo de eventos na região do Vale do Juruá. Essa filosofia norteou cinco dias de atividades para a comemoração dos 40 anos de autonomia política e administrativa do município. As festividades coincidiram com o Novenário de Nossa Senhora de Visitação, na Igreja de São Sebastião.

O desfile cívico acompanhado por uma multidão, na Praça São Sebastião, marcou o ápice das comemorações, na terça, dia 30. A Banda do 61 BIS abriu o evento com os hinos do Brasil, do Acre e do município. As tropas passaram diante do palanque armado para as autoridades que contou com a presença da governadora em exercício Nazaré Araújo (PT), do prefeito Isaac Lima, da vice Angela Valente (PSB) e dos deputados estaduais Jonas Lima (PT) e Maria Antônia (PROS).

As escolas municipais e estaduais desfilaram ao som de fanfarras e fizeram exibições diante do palanque. Outras entidades representativas da sociedade também participaram do desfile como a Guarda Mirim, Bombeiro Mirim, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Escoteiros, Academias de Saúde, etc.

Num bolo de dez metros foram acesas as velas para cantar o parabéns depois das bênçãos do padre Guilherme. O quitute foi cortado e distribuído para a população. Na mesa de celebração 40 moradores representativos do município participaram do parabéns sucedido de um foguetório.

Quem faz o presente e pode ajudar no futuro

As muitas autoridades que estiveram presentes ao desfile cívico se manifestaram sobre a importância do momento de celebração do aniversário de Mâncio Lima.

Isaac Lima (PT) – Prefeito

“Faço uma avaliação positiva de todos os eventos desses cinco dias que atraíram visitantes de muitos lugares do Acre. Isso demonstra a forma da gente trabalhar para o município desenvolver-se organizadamente e poder beneficiar toda a nossa sociedade. Somos a porta de entrada da Serra do Divisor e temos um potencial ao turismo que vamos trabalhar. Esses eventos movimentaram muito a cidade e os comerciantes venderam bastante ajudando a nossa economia. Vamos governar para que os recursos enviados ao município sejam bem investidos para gerar mais renda e emprego para toda a nossa população.”

Angela Valente (PSB) – Vice prefeita –

Nós estamos fazendo o resgate da cultura do município e trazendo de volta a alegria à nossa gente. Todos esses eventos mostram que a nossa população estava querendo participar e se alegrar. Essa festa dos 40 anos trouxe de volta a autoestima. O nosso desejo é melhorar a educação, a produção. Estamos trabalhando pela união das pessoas que vivem aqui para que todos possam viver em paz na nossa cidade.”

Nazaré Araújo (PT) – Governadora em exercício –

“Nesse momento difícil que o Brasil atravessa a gente vê a população do município prestigiando as suas origens. São 40 anos de Mâncio Lima, mas de fato a Vila Japiim é anterior e muito tradicional. Hoje foi um dia dedicado à estruturação do município com a inauguração de um CRAS e esse desfile cívico que mostra a união da sua população. É um momento da confluência de forças positivas porque também é um dos dias do Novenário de Nossa Senhora da Visitação, um momento de fé e esperança para todos. Desejo que o trabalho do prefeito Isaac Lima favoreça cada vez mais a inclusão das pessoas para transformar a vida dos moradores de Mâncio Lima.”

Deputado estadual Jonas Lima (PT)

“Eu nasci e me criei aqui. Comemorar os 40 anos do município com o prefeito sendo o meu irmão Isaac Lima é ao mesmo tempo uma alegria e uma responsabilidade enorme. Temos agora um novo modelo de gestão que respeita todas as instituições. Nós acreditamos que esse desfile cívico simboliza a retomada de uma direção de participação de todas as comunidades aqui representadas. Queremos dar de presente para cada morador muito trabalho para valorizar qualidade de vida no nosso município.”

Deputada Maria Antônia (PROS)

“É uma satisfação estar aqui participando desse momento de comemoração dos 40 anos de Mâncio Lima. A gente assistindo o Brasil pegando fogo e podemos celebrar em paz esse momento de alegria das pessoas de um município que está fazendo história no nosso Estado. Tudo muito bem organizado e o prefeito e a sua vice merecem os nossos aplausos pela bela festa. Desejo que venham muitos investimentos para a população ter dias ainda melhores.”

Joel Poyanawa (PC do B) – Ex-vereador e Cacique do Povo Poyanawa

É um momento de confraternização para nós indígenas como os primeiros habitantes da região. Queremos demostrar a nossa civilidade apresentando a nossa cultura. Nós somos manciolimenses, mas poyanawas de verdade. O maior presente que nós desejamos ao município seria a troca do nome do município. Não gostamos desse nome. Deveria ser Japiim como era no passado. Se fosse assim a nossa felicidade seria ainda maior.

Um roteiro com grandes eventos

Entre os muitos eventos para comemorar os 40 anos alguns mereceram destaque. O principal Complexo Poliesportivo de Mâncio Lima voltou a ser batizado de Totão, uma homenagem ao ex-deputado federal João Tota, recém falecido. Foi inaugurada uma placa com a foto do Tota. Para receber o torneio de futebol e as corridas dos atletas do município foram feitas pequenas reformas. Estiveram presentes o filho do ex-deputado Ítalo Tota, o irmão, ex-prefeito Luiz Hellosman, e a vice-prefeita Angela Valente, cunhada de Tota. O prefeito Isaac Lima destacou os grandes serviços prestados por João Tota a Mâncio Lima, inclusive, com a liberação de recursos para a construção do Totão.

Um dos maiores sucessos do roteiro de eventos foram os rodeios que aconteceram no Rancho dos Cowboys. Durante três dias um público de mais de seis mil pessoas participaram das competições com cavaleiros de várias partes do Acre. O narrador Big Boy, de Rio Branco e o cantor Sávio De Luca, animaram a plateia durante os rodeios.

A tradicional Cavalgada, no domingo, atraiu milhares de pessoas de toda a região que chegaram montadas a cavalos, em carretas de comitivas, camionetes e quadríciclos. Todas as ruas de Mâncio Lima ficaram muito movimentadas durante o evento. No final uma competição de cavalos e um churrasco aberto ao público estimado em cinco mil pessoas. No mesmo dia aconteceu ainda uma corrida de motocross com cerca de 20 pilotos da região do Juruá e de Rio Branco.

A cultura também fez parte do roteiro com o Primeiro Festival da Canção Manciolimense. Com 15 cantores e compositores da terra mostrando as sua músicas. As três primeiras foram premiadas com troféus e dinheiro. Os índios poyanawas lançaram um CD gravado na Europa com músicas tradicionais da cultura do seu povo.

Para encerrar, na última noite, o cantor baiano Osnir Alves e a sua banda, ao ritmo do arroxa, animaram a multidão que se concentrou na Praça São Sebastião. A festa foi até a madrugada.