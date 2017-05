Mais de 100 aprovados em Rio Branco não tomam posse depois de convocados

Da redação ac24horas - 31/05/2017 09:59:33

Parece que no Acre os empregos públicos não são mais tão atraentes assim, ao menos quando se trata de tomar posse em cargos com baixa remuneração e elevada carga de trabalho. Isso é comprovado com o fato de mais de 100 aprovados no último concurso para a secretaria municipal de Educação da capital não terem tomado posse depois de convocados.

As informações sobre o cancelamento das nomeações constam do Decreto Nº 1.315/2017 do prefeito do município de Rio Branco publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira (31): “Os candidatos nomeados não compareceram para apresentação dos documentos no prazo estabelecido no Edital”.

Por conta disso, o prefeito tornou sem efeito a nomeação para os respectivos cargos do Concurso Público Nº 01/2016/PMRB. Os cargos são: Merendeira – Zona Urbana; Assistente de Creche; Assistente Escolar; Cuidador Pessoal; Professor de Educação Especial-Mediador; Professor de Educação Infantil Creche; Professor de Educação Infantil Pre-Escola; Professor de Ensino Fundamental 1° ao 5° Ano.

Com isso, ficam abertas outras 101 vagas e um mesmo número de profissionais devem ser chamados para assumirem os cargos listados no decreto e nos próximos dias.