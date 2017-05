Líderes comunitários ficam revoltados com discurso do vereador Raimundo Neném

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/05/2017 08:33:13

Os presidentes de bairros de Rio Branco ficaram revoltados com as declarações do vereador Raimundo Neném (PHS), que disse na sessão desta terça-feira, 30, que as lideranças comunitárias querem “passar por cima da autoridade dos vereadores”.

O diretor da União Municipal de Moradores de Bairros de Rio Branco (Umarb), Oséias Silva, informou que a entidade realizará nesta quinta-feira, 01, uma manifestação na galeria da Câmara de Rio Branco contra Raimundo Neném.

“O vereador tá mostrando que tem medo da autuação do líderes comunitários. A gente respeita a atuação parlamentar. O vereador tem que se somar ao líder comunitário. E se o vereador fez o pedido primeiro que o líder comunitário que ele tenha competência​ para divulgar suas ações, já que ele tem estrutura pra isso”, diz Oséias.

Assim que a matéria com as declarações de Neném foi veiculada em ac24horas, os líderes comunitários se manifestaram revoltados em grupos de WhatsApp e pelo Facebook contra o parlamentar.

Na manifestação desta quinta-feira, eles pretendem levar cartazes em protesto contra o discurso do vereador.