\deputado Jonas Lima reclama da ausência do PT de Cruzeiro do Sul no aniversário de Mâncio Lima

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 31/05/2017 11:22:51

O deputado estadual Jonas Lima (PT) usou a tribuna da Aleac na manhã desta quarta-feira (31) para fazer um relato das festividades dos 40 anos do município de Mâncio Lima, distante aproximadamente 617Km de Rio Branco, e aproveitou para fazer um desabafo da ausência dos filiados do Partidos dos Trabalhadores de Cruzeiro do Sul.

“O Isaac conseguiu o respeito da comunidade e isso fez a diferença na comemoração, com a presença de todas as instituições. Quero agradecer ao deputado Manoel Moraes e César Messias, do PSB, que passaram todo o dia interagindo com a comunidade que participou de uma programação variada”, diz Jonas Lima.

O petista destaca ainda, a participação de etnias indígenas na festa que contou com show e lançamento de um CD da tribo Poyanawa. “Eu queria muito que meu partido de Cruzeiro do Sul estivesse presente e não esteve, mas a vice-governadora Nazaré Araújo esteve presente, participou do desfile e entregou o prédio do CRAS”, diz Lima.

Jonas Lima deixou nas entrelinhas os possíveis motivos da ausência de alguns petistas na festa. “O governo do Isaac, com certeza vai fazer a diferença. Ele recebe todos os deputados que oferecem emendas ao município e tenho recomendado que ele sempre faça isso e os convide para entrega das obras”, ressalta.

O parlamentar finaliza seu discurso pregando a união para levar benefícios ao povo de Mâncio Lima, sem observar cores partidárias. “Vamos nos unir para que Mâncio Lima seja um modelo de governo. É preciso governar conversando com o povo para mudar a vida da comunidade e levar os benefícios necessários”, finaliza Jonas Lima.