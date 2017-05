Deputada Jéssica Sales libera R$ 951 mil em emendas parlamentares para quatro municípios do Acre

Da redação ac24horas - 31/05/2017 08:28:04

Após a inauguração da primeira obra de grande porte executada com recursos de suas emendas parlamentares no município de Brasileia, a deputada Jéssica Sales (PMDB) comemora a liberação de R$ 951 mil para novas obras, manutenção de Unidades Básica de Saúde (UBS) e aquisição de materiais de consumo em quatro municípios.

Para o município de Porto Walter os recursos liberados são referentes a 1a parcela de R$ 750 mil para construção da Praça Imaculada Conceição, no centro da cidade. O valor total da obra é de R$ 1.5 milhão, fruto de emenda individual da parlamentar de Jéssica Sales ao orçamento de 2015, através do Programa Calha Norte.

Segundo a parlamentar, “com a construção da praça, Porto Walter terá mais um espaço voltado ao lazer, promovendo a valorização humana e o resgate da autoestima, contribuindo para a melhoria das relações, utilizando o esporte e o lazer como uma ferramenta para resgatar a dignidade e a cultura da população daquele município”.

A deputada federal acreana liberou ainda, no Fundo Nacional de Saúde, recursos que atenderão as necessidades de outros três municípios na área de atendimento básico de saúde. O município de Tarauacá receberá R$ 66 mil; Brasileia R$ 100 mil e Cruzeiro do Sul R$ 25 mil, totalizando o valor de R$ 191 mil.

“São parcelas de recursos de emenda parlamentar ao orçamento 2016, que chegam aos municípios para reforçar o orçamento da saúde, na manutenção das Unidades Básicas, possibilitando a compra de materiais de consumo, proporcionando melhorias nos serviços de saúde oferecidos aos usuários da atenção básica