Jenilson acompanha membros da segurança em visita à Campinas

Da redação ac24horas - 31/05/2017 08:13:50

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), junto com a equipe sistema de segurança pública do Estado, visitou nesta terça-feira (30), Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro. A visita in loco teve como objetivo detectar os problemas relacionados à segurança da comunidade, cujo os crimes têm aumentado nos últimos dois anos. Além dessa visita, na próxima sexta-feira (02/06), a Comissão de Segurança Pública da ALEAC realizará uma audiência pública para debater as problemáticas no tocante a violência.

Na visita desta terça-feira, Leite estava acompanhado dos secretários de Estado: Emylson Farias, secretário de segurança; Carlos Flávio, secretário de polícia civil; Cel. Júlio Cesar, comandante da PM; e o Cel. Roney Cunha, comandante do Corpo do Bombeiro. O deputado e os secretários estiveram no quartel da PM e na delegacia do distrito. Os chefes das pastas do executivo puderam constatar a situação dos prédios da área de segurança, ouviram as demandas dos moradores e na sexta-feira dirão o que será possível ser feito.

No início do mês, uma comissão permanente formada pelos próprios moradores do distrito de Vila Campinas foi à ALEAC cobrar uma solução para frear o aumento da violência. Atendendo a demanda da sociedade, o presidente da Comissão de Segurança apresentou um requerimento à Mesa Diretora do legislativo solicitando a realização da audiência pública para discutir junto com o governo do Estado e a sociedade civil organizada a demanda da comunidade.

Jenilson Leite enfatiza que é necessário que os Órgãos de segurança conheçam a realidade para dar uma resposta contundente as demandas da comunidade. “Nossa visita de hoje é para detectar a problemática e, que no dia da audiência o governo tenha uma resposta para nossos moradores dessa comunidade”. Leite salienta ainda, que garantir a segurança dos moradores significa melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais.

O secretário de Polícia Civil, Dr. Carlos Flávio, disse que a visita técnica tem como objetivo ter ciência dos problemas. Desta forma, no dia da audiência serão discutidas as ações capazes de atender as demandas.

Emylson Farias, secretário de segurança pública, ressalta que é importante verificarmos in loco o que precisa melhorar e como vamos solucionar. “Nosso objetivo e garantir a segurança dos moradores de Vila Campinas. Essa visita é fruto das conversas entre os poderes e a comunidade”, destaca Farias.

O comandante da PM, Cel. Júlio Cesar, afirmou que o efetivo de vinte homens da PM ficará no distrito. Além disso, o comandante garantiu que fará os reparos necessários no quartel e dará melhores condições de trabalho a corporação.