Facebook de empresário preso é atualizado e Iapen descarta possibilidade de postagens terem ocorrido dentro do presídio

Da redação ac24horas - 31/05/2017 07:41:59

O promotor de eventos Denis Braga, o “Traquina”, preso no último dia 18 de maio durante a Operação Infância Protegida, da Polícia Civil, acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente, teve seu perfil no Facebook atualizado esta semana, o que gerou boatos de que ele estaria usando celular dentro do presídio estadual.

A assessoria do Iapen informou, porém, que os bloqueadores de celulares não permitem esse tipo de comunicação no interior do complexo penitenciário e acrescentou que é provável que alguém esteja atualizando o perfil de Denis. O Iapen também confirmou que o promotor de eventos continua preso.

Dois prints do perfil de Denis circularam em grupos de WhatsApp e no Facebook. Em um há um link da Telexbit, uma pirâmide financeira que virou febre nas redes sociais. O outro post diz: “O problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser notícia”, seguida de uma foto de uma mulher segurando um papelão com a frase “Famosa é vista falando ao celular”.