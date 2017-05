Em Tarauacá, uma bananeira tem mais respeito que um vereador

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 31/05/2017 12:47:17

O deputado Jesus Sérgio (PDT) ironizou a falta resposta dos requerimentos e pedidos de informações por parte dos secretários estaduais e municipais. Para exemplificar o descaso dos gestores, Jesus contou o caso de um vereador que participou de uma audiência pública para debater problemas no município de Tarauacá.

“O vereador disse que uma bananeira tem mais respeito que um vereador, quando a população planta uma bananeira no buraco, a prefeita vai lá e tapa buraco, mas o vereador pode encaminhar dezenas de indicações que nada é feito pela prefeita de Tarauacá, que age da mesma forma que os secretários de Estado”, diz Jesus Sérgio.

O parlamentar informa que após ameaçar denunciar o Depasa no Ministério Público, por falta de resposta de um requerimento que solicita informações do Programa Ruas do Povo, o Diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, finalmente respondeu o documento encaminhado por ele no dia dois de agosto de 2016.

“Para vê o descaso que alguns secretários têm com essa Casa. E não é só o Depasa, outros secretários também agem da mesma forma. Você vai visita, a população cobra, você faz o requerimento, mas não é atendido. Nós fazemos requerimento de informações do Ruas do Povo, porque a população está nos cobrando”.

Jesus Sérgio ressalta que Edvaldo Magalhães encaminhou a cópia do contrato com a empresa que construiu a Avenida Copa Cabana, em Tarauacá. “Se não respondeu o requerimento conforme o pedido ainda vou analisar. Caso não tenha respondido a contento, vou cobrar novamente”, finaliza.