Detran e autoescolas encerram campanha do Maio Amarelo com carreata e distribuição de informes

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/05/2017 12:41:03

O Departamento Estadual de trânsito do Acre em parceria com o Sindicato das Auto Moto escolas e centros de formação de condutores de veículos automotores do estado do Acre (Sincoauto), realizou nesta quarta-feira, 31, uma solenidade de encerramento das atividades do Movimento Maio Amarelo com uma carreata em prol de mais segurança no trânsito e respeito aos pedestres.

A concentração do evento ocorreu no estacionamento do Estádio Arena da Floresta. Durante o evento os educadores de trânsito do Detran distribuíram material educativo e promoveram orientações sobre as regras de convivência no trânsito.

O diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, destacou a parceria com a a sociedade e as instituições durante a campanha. “O que queremos com o Maio Amarelo é envolver toda sociedade, e isso estamos conseguindo. O Maio Amarelo apresenta números positivos. Temos cerca de 70 mil pessoas acordadas nas ruas, em escolas e empresas. Nós temos conseguido envolver mais pessoas, sindicatos, a sociedade, as escolas, que inclusive tem aderido em seus currículos o tema trânsito.”

O movimento propõe um trânsito mais seguro por meio da mudança de atitude, mostrando por meio de atividades educativas, que a escolha de cada um pode fazer toda a diferença para a conservação da vida no trânsito, além de mostrar possíveis consequências de escolhas erradas.

Em Rio Branco, as ações do Maio Amarelo alcançaram aproximadamente 70 mil pessoas. Durante todo o mês, a equipe de educação do Detran realizou diversas blitzes educativas, nas ruas, bares e restaurantes, assim como cicleatas, palestras e apresentações teatrais.

As atividades contaram ainda com a participação de centenas de alunos da rede pública de ensino da capital e de outros municípios.