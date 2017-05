Consultoria de seguros diz que Acre tem prejuízo de R$ 230 milhões com acidentes de trânsito

Da redação ac24horas - 31/05/2017 09:00:44

O Acre é o Estado que menos perdeu dinheiro com os acidentes de trânsito, diz o estudo produzido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (Cpes), da Escola Nacional de Seguros e divulgado nesta terça-feira, 30. As perdas do Acre somam R$ 230 milhões com os acidentes mas apesar de muito significativo para a economia local, é o menor entre os Estados.

Os desastres por vezes resultam em morte ou invalidez permanente representando prejuízo para a economia nacional, já que essas pessoas deixam o mercado formal. No ano passado, São Paulo foi o estado que registrou a maior perda por violência de trânsito: R$ 24,7 bilhões, ou 1,23% do PIB estadual, segundo dados de estudo inédito

O Estado do Rio ficou em quarto na lista, com uma perda de R$ 10,22 bilhões. Minas Gerais e Paraná estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Com três dos estados de maior incidência, o sudeste é a região que mais perde com os acidentes: R$ 59,32 bilhões por ano, comprometendo assim 1,74% do seu PIB, com 11,862 mortes e mais de 7 mil casos de invalidez.

Os Estados que menos perderam com acidentes ficam no Norte: além do Acre, o Amapá teve um redução de apenas R$ 220 milhões do PIB, e o Acre, de R$ 230 milhões.