Antônio Pedro relata “sofrida viajem” que realizou pela BR-364

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 31/05/2017 11:25:37

A situação crítica da BR-364 continua suscitando discursos na tribuna da Aleac. O deputado Antônio Pedro (DEM) fez um relato da “sofrida viajem” que realizou pela rodovia até o município de Cruzeiro do Sul, quando encontrou uma grande quantidade de carretas atoladas e motoristas dormindo às margens da estrada.

“A estrada de Rio Branco a Cruzeiro do Sul está destruída. Não aconselho ninguém a ir de carro baixo. A estrada está acabada do começo ao final. Apenas 80 km oferecem condições de tráfego. Encontramos caminhoneiros atolados, dormindo na estrada. É crítica a situação da BR. Não é à toa que há discussões aqui toda semana”.

Antônio Pedro criticou a execução dos serviços realizados na rodovia. “A BR foi feita, mas faltou fazer um trabalho sério. A estrada foi feita com material de péssima qualidade. Faltou ainda uma manutenção adequada. O que se observa é que as estradas, logo que terminam de fazer, com dois três meses estão esburacadas”.

Segundo o parlamentar, o vale do Juruá depende da estrada. “Infelizmente, os comerciantes e pessoas que precisam daquela rodovia estão prejudicadas, abandonados e têm dificuldades para conseguir chegar a capital. É triste a situação de quem mora nos municípios do interior que dependem da BR-364”, finaliza.