Uber inicia cadastro de pessoas para trabalhar no Acre

Da redação ac24horas - 30/05/2017 07:01:13

Em meio a polêmicas e até ameaça de proibição, a Uber começou o cadastro de motoristas em Rio Branco através de uma página no Facebook.

No chamamento, a Uber informa algumas regras necessárias para ingressar na empresa e sugere um link para cadastro.

A pessoa deve seguir as seguintes orientações: entrar em contato com o Detran para verificar como adicionar a observação “Exerce Atividade Remunerada” em sua CNH; Fazer os exames e pagar as taxas: Será necessário fazer exames e pagar taxas referente a esta mudança; Aguardar o fim do processo: Após aprovado e pago, em alguns dias a pessoa terá sua nova CNH e poderá seguir seu cadastro com a Uber, informa a empresa.