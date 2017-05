Rio Branco é a capital com menos salas de cinema do Norte/Nordeste

Da redação ac24horas - 30/05/2017 07:27:45

Rio Branco perde para todas as capitais das regiões Norte e Nordeste quando o assunto é salas de cinema. A capital do Acre só tem quatro salas no Shopping Via Verde. Boa Vista, que tem menos habitantes, possui 15 salas em três complexos. O levantamento é de sites especializados.

Mas essa situação não deve durar muito tempo. O Via Verde Shopping deve receber em breve mais duas salas estilo premium. O anúncio foi feito em março pela empresa Araújo, dona das salas.

Veja o número de salas nas capitais do Norte/Nordeste:

1. Fortaleza – 14 complexos – 69 salas

2. Salvador – 14 complexos – 67 salas

3. Manaus – 8 complexos – 63 salas

4. Recife – 11 complexos – 52 salas

5. Belém – 9 complexos – 36 salas

6. São Luís – 6 complexos – 29 salas

7. Natal – 4 complexos – 26 salas

8. João Pessoa – 4 complexos – 27 salas

9. Maceió – 5 complexos – 23 salas

10. Teresina – 3 complexos – 22 salas

11. Macapá – 3 complexos – 15 salas

11. Aracaju – 3 complexos – 15 salas

11. Boa Vista – 3 complexos – 15 salas

12. Palmas – 3 complexos – 12 salas

13. Porto Velho – 2 complexos – 6 salas

14. Rio Branco – 1 complexo – 4 salas