Neném reclama que há presidentes de bairro na capital “que querem passar por cima de vereador”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 30/05/2017 11:26:43

Os líderes comunitários de Rio Branco estão ofuscando o brilho dos vereadores. Essa é a reclamação do vereador Raimundo Neném (PHS). Ele reclamou na sessão desta terça-feira, 30, que os presidentes de bairros da capital querem “aparecer” mais que os parlamentares quando postam fotos nas redes sociais mostrando obras da prefeitura de Rio Branco.

“Tem hora que eles querem passar por cima do vereador. O vereador faz a indicação, gasta o seu tempo e quando a prefeitura vai lá e excuta o serviço, o presidente bairro faz uma postagem dizendo: ‘graças a Deus que o prefeito atendeu o nosso pedido e resolveu o problema”, reclamou.

Neném também reclamou do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana. Ele quer que o petista chame os vereadores no lançamento das obras da capital para evitar que os parlamentares não fiquem “isolados”.

“O prefeito deveria, quando for executar ou iniciar alguma obra, chamar o vereador. Fazer como fez com o Roberto Duarte. Eu fiz a indicação, a Lene fez a indicação ali da ponte do Judia e quem ganhou foi o Roberto Duarte.”