Primeira reunião da CPI da Sehab acontece nesta terça-feira, 30

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 30/05/2017 13:22:30

Será realizada nessa terça-feira (30), na Aleac, a primeira reunião para definir os rumos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem objetivo de investigar a venda ilegal de Casas populares e a participação de servidores no esquema montado dentro da Secretaria de Habitação e Interesse social do governo do Acre (Sehab).

A informação é do presidente da Comissão, o deputado Lourival Marques (PT). Durante discurso na tribuna, o petista pediu da presidência da Casa para desenvolver o serviço nos próximos 90 dias. “E, claro, fazermos as devidas investigações e devidos relatos sobre a suposta venda ilegal de casas na Secretaria de Habitação”, diz Marques.

O governista destaca que a Comissão terá cinco integrantes, sendo que os principais cargos ficarão com os deputados da base de governo. O deputado Jenilson Leite (PCdoB) é o vice-presidente e Raimundinho da Saúde (PTN) ficou com a relatoria. Os dois últimos integrantes são Gerlen Diniz (PP) e Eliane Sinhasique (PMDB).

Segundo Lourival Marques, as reuniões da CPI da Sehab acontecerão nas terças e quartas-feiras, “quando necessários estaremos reunidos”. O petista promete transparência nos trabalhos na divulgação das informações que forem sendo levantadas pela Comissão nos próximos 90 dias.

“De maneira que não haja nenhum problema para comissão no desenrolar dos trabalhos. Hoje acontece a primeira reunião com o presidente Ney Amorim, quando solicitaremos apoio da Casa para que possamos iniciar os trabalhos e apresentar os resultados à população no prazo estipulado para funcionamento da CPI”, finaliza Marques.