Prefeitura de Rio Branco convoca professores temporários depois da data

Da redação ac24horas - 30/05/2017 09:09:41

A prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal De Educação, divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira (30) uma nova chamada para os aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. São as convocações Nº. 10/2017 – (Edital Nº. 02/2017) e Convocação Nº. 15/2017 (Edital Nº. 01/2017).

Os editais convocam os aprovados para comparecerem no dia 25, cinco dias antes da publicação, o que torna a convocação passível de ser questionada judicialmente por parte de algum candidato que não tenha podido comparecer. O motivo seria falta da devida transparência nas publicações.

Pelos editais, os aprovados devem (sic) comparecer na Sede da Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Recursos Humanos – Lotação, situada na Rua Quintino Bocaiúva nº 32, Esquina com a Rua Milton Matos nº 1833, Bairro Bosque, Rio Branco – AC, no dia 25 de maio de 2017, a partir das 8h00, para fins de lotação, de acordo com a função, data e horário, abaixo indicados. O não comparecimento implicará (sic) na eliminação do candidato no processo seletivo.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ORD. CLAS. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO) – ZONA URBANA 28º NAZIRA FONTES VIEIRA 70,00 29º SANDRA ALVES BARBOSA 70,00

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA RURAL ORD. CLAS. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 63º DEYGIANE SOUSA LIMA IDALINO 50,00 64º ROSILENE BARBOSA DA SILVA DIOGENES 46,00 65º LUCIA MATEUS DA SILVA 46,00 66º NADIA DUARTE DELIMA LOPES 46,00 67º NEUZA MARIA SALES RODRIGUES 46,00

PROFESSOR MEDIADOR ORD. CLAS. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 44º CILANE APARECIDA CUNHA DA SILVA FELIX 63,00 45º ADRIANGELA COSTA DA PAIXÃO 63,00 46º ELUANA LIMA DE CASTRO CARIOCA 63,00 47º NOE DE SOUZA BRITO 62,00 48º MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MELO 61,00 49º CLEIDE TEIXEIRA DE SOUZA 61,00 50º ANDREIA SOUZA DA SILVA 61,00 51º LAIANA LIMA CASTRO 61,00 52º MERY GORETI MAIA 60,00 53º AGLENE MARIA GURGEL DA SILVA PACHECO 60,00 54º MARLY DA SILVA FADEL 60,00 55º LUCINEA DE OLIVEIRA CHAVES 60,00 56º IVANILDE RODRIGUES DA SILVA 60,00 57º YSLANE DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA 60,00 58º SHEYLA VENANCIO DA SILVA 60,00 59º RAIMUNDA IDERLANDIA VALE DA SILVA 60,00 60º MARCILENE RODRIGUES MARÇAL 58,00 61º REGINA CELIA MARTINS SILVA 56,00 62º MARLENE DE OLIVEIRA FERREIRA 56,00 63º SELMA MARIA VELOSO E SILVA 56,00 64º JOYCELINE DO NASCIMENTO BARROS 56,00 65º MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DA SILVA 56,00

PROFESSOR PRÉ-ESCOLA ORD. CLAS. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 184º ZORIMAR INGLES LINDOSO PEREIRA 50,00 185º MARIA SOLIDADE VIANA MACEDO 50,00 186º LEILIANE DA SILVA CRUZ 50,00 187º MARIA HELENA FARIAS DE PAIVA 50,00 CUIDADOR PESSOAL ORD. CLAS. NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 102º DAMARIS MENDES DA SILVA 56,00 103º IVANA ROBERTO DA SILVA 56,00 104º JULIANA ALMEIDA DE CARVALHO 56,00 105º PAULA CAROLINE MARTINS ARAÚJO 56,00 106º KATRIANY DA SILVA MOREIRA 56,00 107º VALESCA KIMBLE MENDES 56,00 108º MARIA LIANE MOREIRA DA SILVA 55,00 109º MARCIA CELESTE BARBOSA GOMES 55,00 110º THAÍS CRISTINA CORREIA BARROS 55,00 111º CAUYZA DE FREITAS RIBEIRO 55,00 112º LUCIA CRIS BONFANTI TERCO 55,00 113º MARIA ISABEL DE GOES RIBEIRO 55,00 114º INEZ CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA 55,00 115º FRANCIELI FREITAS DA SILVA 55,00