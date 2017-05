PGE prorroga prazo de inscrição em concurso para procurador do Estado do Acre

Da redação ac24horas - 30/05/2017 09:13:16

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta terça-feira (30) a prorrogação das inscrições do VII Concurso Público para Provimento de Cargos de Classe Inicial da Carreira de Procurador do Estado do Acre.

Agora o prazo se encerra às 23h59min (horário oficial de Brasília/DF) do dia 5 de junho de 2017. Não foram divulgados os motivos do adiamento.

As inscrições continuam a ser realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br, devendo o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual – DAE ser efetuado até o dia 6 de junho de 2017.