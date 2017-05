Oitiva com empresários na CPI dos Transportes é cancelada porque presidente da comissão estava na Paraíba

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 30/05/2017 10:56:09

O cheiro de pizza é forte na CPI dos Transportes da Câmara de Rio Branco, instaurada para apurar possíveis irregularidades na relação contratual entre a prefeitura da capital e as empresas de ônibus da capital.

Ontem, pela primeira vez, a Comissão ouviria os representantes das empresas, mas a oitiva acabou não ocorrendo por causa da ausência do presidente da CPI, Railson Correia (PTN), que estava em viagem para João Pessoa (PB) participando de um curso pago pela Casa. O parlamentar justificou que não pôde estar presente porque não conseguiu embarcar no voo do meio-dia para Rio Branco. “Não há nada de manobra. Na verdade foi questão de voo. Meu horário seria no horário adequado, mas vim chegar já à noite e comuniquei ao Eduardo (Farias) pra que remarcasse pra outra data”, disse Railson.

Mas a oposição desconfia de manobra. “Nós temos cinco titulares e dois suplentes e os trabalhos não podem parar. Eu quero crer que isso não foi uma manobra pra defender empresário. A CPI ontem não funcionou e uma justificativa tem que ser apresentada para a população”, disse Roberto Duarte (PMDB).

Para o líder do prefeito na Câmara, Eduardo Farias (PC do B), a oposição faz “tempestade em copo d’água”. Ele lembrou que uma nova data será marcada para a oitiva.

“É natural a oposição subir o tom. Onde é que tem a manobra? Vamos parar com paranoia. Foi a pedido presidente da CPI (Railson Correia)”, afirmou o comunista.