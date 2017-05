Júlio e Alessandro são presos por espancarem até a morte homem

Da redação ac24horas - 30/05/2017 14:23:26

Os irmãos Júlio e Alessandro Cardoso do Nascimento, 24 e 33 anos, respectivamente, acusados de homicídio, foram presos no final da tarde desta segunda-feira, 29, pela Polícia Civil em Porto Acre.

O crime aconteceu no dia 13 de maio passado na Vila Caquetá, Km 70, BR-317, distrito do município de Porto Acre. A vítima, José Wellinton de Souza da Silva, após uma briga com Júlio e Alessandro, foi espancada e veio a óbito no Pronto Socorro de Rio Branco.

A dupla recebeu a ordem de prisão na delegacia da 5ª Regional depois interrogada sobre o crime. “O trabalho de investigação apontou os dois como sendo os autores do espancamento, representamos contra eles e de posse do mandado realizamos a intimação e demos cumprimento ao mandado. A partir de agora seguiremos na condução dos acusados ao presídio e os colocaremos a disposição da justiça”, disse o delegado Pedro Paulo Buzolin.