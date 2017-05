Instituto de Identificação do Acre reafirma que fará melhorias na emissão de RGs na região do Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 30/05/2017 21:16:52 Corresponde no Vale do Juruá

Motivo de reiteradas reclamações por parte dos moradores dos municípios do Vale do Juruá, a demora (em alguns casos superior a 90 dias) para a emissão das carteiras de identidade está com os dias contados. Pelo menos é o que garante o diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal do Estado, Sandro Correia, após denúncia feita pelo site. A afirmação foi prestada à reportagem por meio da assessoria de imprensa do órgão.

“Como prometido, a situação do posto de emissão de RGs em Cruzeiro do Sul está sendo resolvida, e em um pequeno espaço de tempo várias situações expostas [na matéria publicada dias atrás no ac24horas], e comprovadas por mim, serão sanadas”, disse em nota Sandro Correia.

Segundo a assessoria do órgão, atualmente duas viaturas do setor de Identificação – um Fiesta e uma Hilux – atuam no transporte dos malotes com as solicitações do documento e na entrega dos RGs.

Em relação ao caso do aposentado Valdo Bezerra do Nascimento, 74, que aguarda o documento de identificação há mais de cem dias, Sandro Correia informou que o documento será impresso o mais rápido possível.