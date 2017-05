Acre: Índios e seringueiros reafirmam rejeição à política de compensação ambiental

Reunidos em Xapuri no último final de semana, seringueiros e índios de várias tribos decidiram pela rejeição das políticas de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) e de pagamentos por serviços ambientais alegando ser nociva aos povos da floresta. A opção foi extraída durante o encontro “Os efeitos das políticas ambientais/climáticas para as populações tradicionais”, em que os grupos manifestaram “indignação com as falsas soluções, que legitimam a continuidade e expansão de um modelo social e ambientalmente destrutivo. Rejeitamos as iniciativas voltadas para compensar a poluição”.

A política de REDD é adotada pelo Governo do Acre, por exemplo, desde o governo de Binho Marques, e vem sendo aprimorado desde então. Não é a primeira vez que grupos tradicionais da floresta se manifestam contrários a esse tema.