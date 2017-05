Governo do Estado do Acre nomeia aprovados em concurso da SEE

30/05/2017

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (30) o Decreto Nº 6.874 que nomeia os candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Apoio Administrativo Educacional Nível 2 da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse.

Os novos servidores foram nomeados para os cargos na SEE, na classe e padrão inicial da carreira, apoio administrativo educacional nível 2:

ACRELÂNDIA – RURAL: Genildo Gomes da Silva.

ACRELÂNDIA – URBANA: Eliane Gonçalves da Silva.

ASSIS BRASIL – URBANA: Antonia Ynara Lopes de Azevedo.

BRASILÉIA – URBANA: Robson Barbosa Bispo, Jumayra da Costa Ribeiro, Afrânio Reis da Silva e Jessika Gomes de Araujo.

BUJARI – RURAL: Rogério Nogueira de Mesquita, Raimundo Adriano Gomes da Silva e Welington Nascimento de Souza.

BUJARI – URBANA: Jaine Paula Martins e Mauricilia da Silva Costa.

CAPIXABA – RURAL: Luzia Gonçalves Brandao da Costa.

CRUZEIRO DO SUL – RURAL: Antonio Marcos Cruz de Oliveira, Natália Abreu da Rocha, Rosa Claudiane de Lima Silva, Euclides de Souza Moura Neto, Angela de Souza Araújo, Jose Mateus da Costa Silva, Maria Daniela Lima da Silva, Marcio Roberto Souza Caetano, Edilene Vale Gomes e Maria Alcinete de Oliveira Alves.

CRUZEIRO DO SUL – URBANA: Caio de Souza Alemão, Elzo da Conceição Gomes, Andre Luiz de Sousa Lobato, Leilson da Costa de Menezes, Otniel Correia Patricio, Leidiane Maciel de Mello, Francisco Ricardo de Oliveira Cunha, Mappes Francisco de Oliveira B Junior, Beatriz dos Santos Moura, Raphael Alves Perrone, Irassâmia da Araújo Castro, Mateus Guimaraes Martins, Raimundo Pinheiro Magalhães e Priscila Menezes Silva (PCD).

EPITACIOLÂNDIA – URBANA: Jaqueline Facundo de Morais, Rosangela Leonardo dos Santos e Dilma Gonçalves Silva e Silva.

FEIJÓ – URBANA: Gustavo de Oliveira Nascimento, Afranio Cordeiro de Aleixo, Roberto Clarindo da Silva de Sousa e Wisley Monteiro de Lima.

JORDÃO – URBANA: Alife Lima Maciel.

MÂNCIO LIMA – URBANA: Hélio Bentes da Costa Neto, Kaleme de Lima Guedes e Rosielson do Nascimento.

MANOEL URBANO – URBANA: Neima Pereira da Silva.

MARECHAL THAUMATURGO – URBANA: Antonio Maicon Batista Bezerra.

PLÁCIDO DE CASTRO – RURAL: Leandro Ferreira Santos, Lilian da Silva Ribeiro e Gecika Maia da Silva.

PLÁCIDO DE CASTRO – URBANA: Abidnegro Ribeiro da Silva, Adilson Rodrigues e Francisca Girlândia Maia da Silva.

PORTO ACRE – RURAL: Sherlayne Priscila Pacheco Romero, Silvania Araujo da Silva, Eliane Pereira Barroso, Paula Pereira Freire, Tassio Nascimento Pereira, Gabriel Mitsuro Junqueira Marui e Joelma Costa Gondim.

PORTO ACRE – URBANA: Leticia Costa de Oliveira.

RIO BRANCO – RURAL: Leticia Mendes da Silva, Maria Valéria da Silva, Simara Gomes de Oliveira, Edivaldo Souza Rosas, Cristian Farias de Souza, Luciana Alves da Silva, Josimá Leite dos Santos, Maria Quitéria Gheno da Silva Lima, Janaína Paula de Lima, Francisca Soares da Silva, Maria Clarice Dourado de Oliveira, Eulemia Freire de Freitas, Ingrid Alencar dos Santos, Cirlene Pinto Xavier, José Ricardo Araújo de Souza, Luana Rose da Costa Nunes e Anailson Mesquita de Oliveira.

RIO BRANCO – URBANA: Karen Caruta Neves Pinho, Glenda Rodrigues Marques, Luiz Phelipe Costa Souza, Lauro José Araújo Lessa, Antonio Anderson Gomes de Souza, Gerffyrson Jhon de Souza Soares, Dayana Soares Araújo, Rebeca Oliveira Machado, Lucas Maia Milani, Veronica dos Santos Paiva, Melissa França Braga, Yago de Araújo Cardoso, Rogério Nunes Ferreira, Nayara da Silva Morais, Natally dos Santos Silva, Jhennyffe da Silva Moreira, Thainara de Carli Almeida, Fabio Lopes Pereira, Ruth Helena Pinto de Souza Rodrigues, José Romário de Souza Neves, Denize Baldin, Francisca Letícia Pinto de Carvalho, Eduardo Santos de Oliveira, Amanda Cecilia Teixeira dos Santos, Elane Cristine Almeida da Silva, Cleane Araújo Sampaio, Kennedy Ribeiro de Alencar, Rodrigo Melo Simões, Gessiana Ferreira Luciano dos Santos, Maria Gerciana Souza de Araújo, Ana Maria Pereira Gomes, Ocicley Lima Queiroz, Osias Ferreira de Souza Neto, Arthur Braga de Souza, Helva Hevilen Lacerda Torres, Auceane dos Santos, Jucyellen Lima do Nascimento, Karina Pereira Silvestre, Joveline Peixoto Ferreira, Mariana Cristina Lucena Bandeira, Ricardo da Silva Souza, Felipe Machado Nobre, Jessica Karoline Ferreira Oliveira, Marina Abreu de Almeida Fernandes, Marcela da Silva Gomes, Vivian Ribeiro Bonfanti, Lucas Dantas de Albuquerque, Eliana Sabrina de Souza, Helayni Glaucia Silva de Abreu Assis, Antonielque da Silva Lima, Ary Gurgel Prado Júnior, Francisca Maria Figueiredo Teles, Cairo Avner Vitoriano Mendes, Jailda dos Santos Freitas, Raquel Luena Costa Vieira, Rafael Aves de Lima, Letícia Silva Martins, Natalia Pereira dos Santos, Edisangela da Silva Bezerra, Joyce Marcela de Souza Soares, Ícaro Alencar de Oliveira, Periclys P N D Silva, Emanuele Lima Nogueira de Souza, Maria Ines Silva de Almeida (PCD), Irael de Lima Monteiro (PCD), Nilson de Andrade Silva (PCD) e Raimundo da Rocha Pereira (PCD).

RODRIGUES ALVES – RURAL: Francisco Jonas Silva da Costa, Jose Robson da Silva Alves, Pablo Ferreira de Oliveira e Uillian Soares de Matos.

RODRIGUES ALVES – URBANA: Marcelo Bezerra da Silva e Francisco Gean de Oliveira Gomes.

SANTA ROSA DO PURUS – URBANA: Júnia Araújo de Almeida e Jeksom Alencar de Almeida.

SENA MADUREIRA – RURAL: Gustavo Maciel da Silva e Antonio Rodrigues da Rocha.

SENA MADUREIRA – URBANA: Sandra Barbosa de Melo, Keliany Souza de Lima e Ralha Silva de Carvalho.

SENADOR GUIOMARD – RURAL: Glauber da Cruz Lima, Jonatas de Moura Melo, Josué Martins de Arruda Júnior, Antonio Saraiva da Silva e Dheina da Costa Gomes.

SENADOR GUIOMARD – URBANA: Andréia Adelaide Alves de Oliveira, Adriana da Silva Chaves, Kelly Regina Pires da Silva, Halica Kaialy Carneiro Figueira e Fábio Lima Cardoso.

TARAUACÁ – RURAL: Sibely Gomes de Lima e Gleicioney Fernandes Bento.

TARAUACÁ – URBANA: Sarim Brasil de Almeida, Maria do Livramento da Silva, José Renato Azevedo de Farias, Francisco Douglas Silva de Alcantara, Marcos Adriano da Silva e Silva, Dailton Albuquerque de Farias, Francisco Bruno Vitorino Amorim e Tatiane da Costa Izaldino.

XAPURI – RURAL: Tailon Magnun da Silva Mouta, Olívia Martins Rodrigues e Maria Lourdes Ribeiro Pereira.

XAPURI – URBANA: Álefe da Silva Cavalcante, Aiarla Ferreira do Nascimento e Judinéia da Costa Moreira.