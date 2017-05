Gemil Júnior vai receber denúncias do setor de saúde direto no celular

João Renato Jácome - 30/05/2017 11:21:23

Quem estiver insatisfeito com os serviços ofertados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), agora vai puder mandar mensagem diretamente para o secretário da pasta, Gemil Júnior. A ideia, segundo apurou ac24horas, visa aproximar o gestor ainda mais das necessidades da população, possibilitando ações ainda mais rápidas, quando identificados problemas.

Se antes o secretário causou polêmica ao divulgar na internet os nomes e locais em que médicos estão atendendo –e isso sete dias por semana-, agora, Gemil Júnior vai além e determinou à equipe de gabinete a verificação, de 30 em 30 minutos, dos e-mails institucionais. Tudo para verificar os problemas que estão sendo relatados a ele.

Nesta segunda-feira, dia 29, ao participar da entrega de 10 novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Júnior comentou a novidade também disponível no aplicativo GEP (Gerenciamento de Escalas e Plantões), criado pela Sesacre. O secretário diz que é uma forma de humanizar e ouvir ainda mais os usuários do SUS, na capital ou interior.

“A melhor forma de melhorar os serviços é ouvindo as pessoas, os usuários. Sem essa sensibilidade, a gente não consegue avançar. Mas o aplicativo não permite que cheguem apenas críticas, pelo contrário, as pessoas também podem sugerir melhorias. É um espaço que estamos abrindo para a população ser ouvida. Vamos fazer isso com a maior humildade e respeito”, comenta o gestor.

Ainda segundo Gemil Júnior, “o GEP é uma criação que vem para somar. É mais uma forma de a população ficar informada sobre os médicos que estão atendendo na UPA perto da casa dela. Lá tem o nome dos médicos, os horários de entrada e saída e qual a unidade em que eles vão atuar. É uma opção a mais para a sociedade, para o usuário do SUS, das nossas unidades de saúde”, destaca o gestor.

Como fazer download

Para fazer o download do aplicativo é necessário que os usuários de Androides acessem o PlayStore, digite GEP Sesacre e realizem a instalação do aplicativo em seu celular. Após instalado, poderá fazer buscas por nome das unidades, atendimentos que estão sendo realizados e pelo nome dos médicos que estão escalados para os plantões.

Críticas ou sugestões

No aplicativo, os usuários têm a opção de registrar críticas ou sugestões por meio do atalho Ouvidoria. Na área da Ouvidoria, antes de enviar a sugestão ou sua crítica, o usuário deverá selecionar o nome da unidade na qual buscou atendimento, colocar o nome do médico, seu nome completo, a data do atendimento e, em seguida, fazer seu relato de crítica ou sugestão.